/ Челябинцев приглашают поучаствовать в международной акции «Самый дружный хоровод»

Акция направлена на развитие дружбы и толерантности всех детей планеты Земля.

Жителей Челябинска приглашают поучаствовать в международной акции «Самый дружный хоровод». Ее организаторами выступает международный образовательный проект «Тетрадка Дружбы». Акция направлена на на развитие дружбы и толерантности всех детей планеты Земля и призывающее к миру и совместному творчеству.

В этот день тысячи детей, родителей и педагогов, одетых в национальные костюмы, возьмутся за руки и проведут яркий, многонациональный флешмоб в поддержку мирного детства. — сообщили сайту «Первый областной» в Национальной Ассоциации Развития образования «Тетрадка Дружбы».

Флешмоб пройдет 1 июня в сквере им. Колющенко в 14:00, сбор и регистрация участников в 13.30. Приветствуется наличие национального костюма.