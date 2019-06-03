Жители Челябинска выстроились в «Самый дружный хоровод» вместе со всей Россией

В международной акции поучаствовали 8 тысяч человек.

В Челябинске прошла международная акция «Самый дружный хоровод». 1 июня в 12:00 в сквере имени Колющенко собралось более 200 человек. Самый дружный хоровод прошел под песню «Так давайте же встанем в большой хоровод». Перед этим участники акции смогли посетить несколько интерактивов, где изучили национальные костюмы и предметы Азербайджана, научились изготавливать бумажных голубей, а также послушали выступление вокального коллектива.



Волонтеры центра «Свои люди» (ЧГПГТ им.А.Яковлева) оказали большую организационную помощь в работе всех площадок и в создании дружного хоровода. В завершении мероприятия все участники акции поздравили друг друга с международным днем защиты детей и началом лета. Большую помощь в организации данного флэшмоба оказали Общественная молодежная палата Челябинской области и Союз женщин Челябинской области. — сообщила сайту «Первый областной» Региональный координатор Национальной Ассоциации Развития образования «Тетрадка Дружбы», член Правления «Союза женщин Челябинской области» Ирина Юрьевна Холодкова.

Всего в международной акции поучаствовали 8 тысяч человек с разных уголков России.

