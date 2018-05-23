/ На старт, внимание - бег: Зеленый марафон «Бегущие сердца» раскрыл детали праздничной программы

Челябинцев приглашают на массовый забег.

С каждым годом все больше челябинцев приходит на Зеленый марафон, и это радует. Сбербанк также повышает планку мероприятия, ежегодно мы придумываем, что-то новое и интересное, причем вместе с нашими партнерами. Я приглашаю на праздник жителей и гостей города и желаю всем отлично провести выходной день. Сам я тоже обязательно буду и, как всегда, приму участие в забеге.

— рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Мы - предприятие старой закалки, и спорт, работа с населением для нас всегда были важны. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в Зеленом марафоне Сбербанка. Ведь миасский КПД не только «строит» Челябинск, но и поддерживает все, что делается для города.

— рассказывает Дмитрий Кудрявцев, генеральный директор ООО « Завод КПД », г.Миасс.