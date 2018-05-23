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На старт, внимание - бег: Зеленый марафон «Бегущие сердца» раскрыл детали праздничной программы

Челябинцев приглашают на массовый забег.
сегодня в 10:40
  |  Общество
До одного из крупных и массовых забегов Челябинска осталось всего три дня. Уже в это воскресенье, 27 мая, в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца».

Пробежать 4,2 километра - это в десять раз меньше дистанции классического марафона - может любой желающий от четырнадцати лет и даже с минимальной спортивной подготовкой. Для детей с 8 до 13 лет будут отдельные забеги на 42 и 420 метров.

Для участия в забеге и самом мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru и получить индивидуальный  номер на стойке регистрации в день марафона. Регистрация на сайте заканчивается в 14.00 в четверг, 24 мая, а те, кто не успел, смогут заполнить анкету прямо на марафоне. Полученный при регистрации номер пригодится и для развлекательной программы мероприятия.

Зеленый марафон «Бегущие сердца» - это большой праздник спорта и здорового образа жизни для взрослых и детей. 27-го мая вас ждут конкурсы и розыгрыш подарков, выступления на сцене, более 20 площадок с  семейными активностями от Сбербанка и партнеров, в том числе полевая кухня и флэшмоб с участием нескольких тысяч людей.

Проверить свой уровень физподготовки можно будет  на площадке по сдаче нормативов ГТО. Любой  желающий сможет быстро и бесплатно сдать профессиональным тренерам стадиона нормативы по бегу и силовым упражнениям. Для этого рекомендуется иметь допуск от терапевта, но даже  при его отсутствии можно будет попробовать свои силы.

Еще одна «изюминка» Зеленого марафона-2018 -- семейное приключение «Цветик-семицветик» от Сбербанка и компании «Сады России» по мотивам известной детской сказки Валентина Катаева. А для любителей силового спорта организаторы приготовили sport-challenge «Выиграй в армрестлинг и получи сертификат на годовой запас пельменей».

С каждым годом все больше челябинцев приходит на Зеленый марафон, и это радует. Сбербанк также повышает планку мероприятия, ежегодно мы придумываем, что-то новое и  интересное, причем вместе с нашими партнерами. Я приглашаю на праздник  жителей и гостей города и желаю всем отлично провести выходной день.  Сам я тоже обязательно буду и, как всегда, приму участие в забеге. — рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

В Зеленом марафоне-2018 участвуют клиенты и партнеры  Сбербанка со всего Южного Урала.

Мы - предприятие старой закалки, и спорт, работа с населением для нас всегда были важны. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в Зеленом марафоне Сбербанка. Ведь миасский КПД не только «строит» Челябинск, но и поддерживает все, что делается для города. — рассказывает Дмитрий Кудрявцев, генеральный директор ООО «Завод КПД», г.Миасс.
Также в этом году Сбербанк продолжит традицию инклюзивности Зеленого марафона и проведет символический забег для воспитанников региональной общественной организации «Наше место». Кроме того, каждый сможет совершить доброе дело прямо «здесь и сейчас», приняв участие в социальной акции на одной  из площадок мероприятия. А еще южноуральцы могут оказать поддержку Фонду помощи детям «Обнаженные сердца», внеся пожертвование в адрес Фонда на сайте  Зеленого марафона «Бегущие сердца».

 Челябинское отделение Сбербанка,  Индира Бучельникова, пресс-служба тел. +7(906) 860 60 03, ifgaynanova@sberbank.ru
        
ПАО Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.



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