/ Южноуральский пенсионер устроил забег длительностью почти 13 часов

Спортсмен покорил 100-километровый марафон.

Бегун Владимир Герцог организовал забег в честь 75-летия со дня Победы на Курской дуге и 100-летия образования физкультурного движения в Челябинской области. Он стартовал из Миасса и финишировал в Уйском районе. По дороге — в селе Ларино — к нему присоединился предприниматель и спортсмен Валерий Москвин, а в Косогорке — десятилетний внук Илья Чудинов.

В шесть утра в Миассе шел холодный промозглый дождь и дул ветер, температура была 14 градусов. Забег осложнялся тем, что ноги постоянно были мокрые. Бежать было нелегко. С утра еще было спокойно на трассе, а ближе к обеду увеличился поток машин на дороге. Особенно препятствия создавали многотонные фуры, после их проезда постоянно приходилось отскакивать в обочину дороги. — рассказал марафонец Владимир Герцог.

Южноуралец останавливался примерно каждые 25 километров. Паузы были нужны, чтобы выпить воды и перекусить. До этого ради марафона мужчина три недели старался бегать по горной местности, потому что ему нужно было пробежать гору Мукаш перед селом Ларино.

На финише спортсменов встречали с подарками. Бегуны возложили цветы к Мемориалу павших героев и поблагодарили их за мирное небо над головой.

Ранее Владимир Герцог уже преодолевал стокилометровую дистанцию в Челябинске в 2007 году за 12 часов 7 минут.