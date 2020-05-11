В связи с тем, что с завтрашнего дня, 12 мая, в Челябинской области стартует обязательный масочный режим, министерство здравоохранения Челябинской области назвало несколько пунктов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ношение маски было эффективным.
- Не нужно часто прикасаться к маске, поправлять, отдёргивать, снимать-надевать;
- Не переворачивать маску и носить одной и той же стороной;
- Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске и после её утилизации;
- Должна закрывать не только рот, но и нос;
- Должна плотно прилегать к лицу;
- Помнить о смене маски (рекомендуется носить не более 2-х часов подряд);
- Не использовать маску повторно;
- Обязательно утилизировать маску после использования;
- Нужно обязательно поменять маску, если она стала влажной.
«Многоразовые маски также отлично выполняют функцию защиты: задерживают капли влаги, которые содержат бактерии. Если вы сами изготавливаете маску, то необходимо использовать не менее 3-4 слоёв ткани или марли. И помнить о тщательной дезинфекции: стирать с мылом и хорошо проглаживать горячим утюгом»,— добавили в Минздраве.
Кроме того, по словам экспертов, если человек находится в общественном месте без маски, то вероятность заражения составляет 100%. Если маска только на здоровом человеке, то вероятность заражения снижается до 70%. Если маска на больном, вероятность заражения будет всего 5%, если её носят оба — всего 1,5%.
Напоминаем, с завтрашнего дня по приказу губернатора Челябинской области Алексея Текслера появление в общественных местах без маски запрещено. К ним относятся магазины, аптеки, различные учреждения, общественный транспорт и такси.