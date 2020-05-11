Как правильно носить медицинскую маску рассказали в Минздраве

Если не соблюдать данные правила, пользы от ношения маски будет немного.

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В связи с тем, что с завтрашнего дня, 12 мая, в Челябинской области стартует обязательный масочный режим, министерство здравоохранения Челябинской области назвало несколько пунктов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ношение маски было эффективным.

Не нужно часто прикасаться к маске, поправлять, отдёргивать, снимать-надевать;

Не переворачивать маску и носить одной и той же стороной;

Тщательно мыть руки с мылом после прикосновения к использованной маске и после её утилизации;

Должна закрывать не только рот, но и нос;

Должна плотно прилегать к лицу;

Помнить о смене маски (рекомендуется носить не более 2-х часов подряд);

Не использовать маску повторно;

Обязательно утилизировать маску после использования;

Нужно обязательно поменять маску, если она стала влажной.

«Многоразовые маски также отлично выполняют функцию защиты: задерживают капли влаги, которые содержат бактерии. Если вы сами изготавливаете маску, то необходимо использовать не менее 3-4 слоёв ткани или марли. И помнить о тщательной дезинфекции: стирать с мылом и хорошо проглаживать горячим утюгом»,— добавили в Минздраве.

Кроме того, по словам экспертов, если человек находится в общественном месте без маски, то вероятность заражения составляет 100%. Если маска только на здоровом человеке, то вероятность заражения снижается до 70%. Если маска на больном, вероятность заражения будет всего 5%, если её носят оба — всего 1,5%.

Напоминаем, с завтрашнего дня по приказу губернатора Челябинской области Алексея Текслера появление в общественных местах без маски запрещено. К ним относятся магазины, аптеки, различные учреждения, общественный транспорт и такси.