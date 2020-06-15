«Легкие становятся как плотная резина»: В Минздраве рассказали о том, что делает с людьми коронавирус

Самая большая проблема в том, что изначально болезнь протекает легко.

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На сегодняшний день, 15 июня, в Челябинской области официально подтверждено 4 993 случая заражения коронавирусной инфекцией. 85 человек с COVID-19 умерли. В региональном Минздраве рассказали, как протекает болезнь у выявленных пациентов.

«Изначально коронавирус может напоминать ОРЗ, и чаще всего напоминает. Это может быть легкое недомогание и чаще — небольшая температура. Человеку показалось, что он плохо себя чувствует. После этого ни в коем случае не надо идти на работу, иначе уже пройдет некоторое время и будут контакты с людьми. На начальной стадии это легкое заболевание, и люди отказываются от госпитализации. А потом, когда совсем становится плохо — на 7-9 сутки — обнаруживается уже тяжелое поражение легких. И такие пациенты поступают не просто в отделение, а сразу в реанимацию», — рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Сагалова.

Врач-инфекционист также поделилась, что изучение органов умерших людей, которые были инфицированы СOVID-19, выявило страшную картину: легкие больных коронавирусом напоминали очень тяжелую резину. Этот орган у них весил в 3-5 раз больше нормы. Умирают люди от того, что им попросту нечем дышать.

«Зачастую ИВЛ не могут спасти настолько пораженный орган. И чем позже начинается лечение, тем больше вероятность плохого исхода. Если доктор предлагает лечь в стационар, то это не просто так. Конечно, больницы сейчас работают с большим напряжением. Но надо уважать труд людей и понимать, что вас призывают госпитализироваться своевременно, чтобы меньше было плохих исходов», — добавила Ольга Сагалова.

Врачи также отмечают, что с наступлением лета граждане стали все реже носить маски в общественных местах и обрабатывать руки. Вновь возник пик заболеваемости в том числе и кишечных инфекций, которых в марте-апреле было зафиксировано очень мало. Поэтому специалисты Минздрава призывают всех жителей Челябинской области не забывать о средствах индивидуальной защиты. А при малейших признаках инфекции — немедленно вызывать врача и максимально ограничить любые контакты с внешним миром.