Комета «Неовайз» пролетит над Челябинской областью

В следующий раз небесное тело можно будет увидеть только через 6 800 лет.

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Над Челябинской областью светит самая яркая за последние 7 лет комета. «Неовайз» или C/2020 F3 будет ближе всего к планете уже в четверг, 23 июля.



Небесное тело пролетит рядом с ковшом Большой медведицы. Однако уже сейчас комета попала в объективы камер южноуральцев. Её заснял миассец Андрей Молодцов. На кадры «Неовайза» мучжина потратил 4 часа.

«Узнал, что комета приближается к земле, и в северном полушарии ее будет видно месяц. Мы втроем поехали ночью в 11 часов ее снимать. Комету было видно с 11 до 3»,— рассказал житель Миасса Андрей Молодцов.

Астрономы утдверждают, что хоть комету и видно невооруженным глазом, от Земли она далеко, а следовательно ничем не угрожает планете. Отметим, что «Неовайз» можно разглядеть на севере — северо-востоке небосвода. В следующий раз комета вернётся к Солнцу только через 6 800 лет.