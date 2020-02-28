Чем угостить тещу: пряженые блины для пятничных посиделок

Как приготовить необычное угощение в масленичную неделю?

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Блинов на масленицу съедается столько, что к концу недели их уже не хочется и возникает желание попробовать что-то необычное. В пятницу на Руси принято было отмечать «тещины вечерки», тогда мама жены брала своих подруг и отправлялась в гости к молодым лакомиться угощениями.

«Чтобы удивить гостей, можно приготовить пряженые блины. Пряжить — значит жарить в большом количестве жира. Готовятся эти блины в духовке», — говорит специалист по традиционной русской кухне челябинского центра народного творчества Наталья Яковлева.

Важно, чтобы все ингредиенты для теста были холодными. Необходимо: 3 яйца взбить с щепоткой соли, добавить 1 стакан молока и столько же воды, муку подмешивать до состояния жидкой сметаны. Вам понадобится несколько небольших форм для выпекания, в каждую из них наливаем по 5 ст. л. растительного масла и ставим в духовку на разогрев. В кипящее масло вливаем тесто и оставляем в духовке на 10-15 минут. Переворачивать выпечку не нужно.

Блины хороши со сметаной, свежим укропом и огурчиком. Такое угощение сразу настраивает на весеннее настроение.