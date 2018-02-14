/ «Митрофановна» и «Любава» встретят южноуральцев на Широкой Масленице в Рифее

Праздничные гуляния включают в себя катания на лошадях и традиционные кушанья.

В субботу, 17 февраля, в конноспортивном комплексе «Рифей» готовятся с размахом провести Масленицу. Для гостей намечена обширная программа, которая, помимо традиционных забав, включает в себя катание на лошадях и пони. На ярмарке южноуральцы смогут угоститься блинами и пирогами, а на импровизированном «ринге» богатыри — помериться своими силами. В финале — традиционное сожжение чучела зимы.

На главной сцене пройдут театрализованные представления с конкурсами и играми, которые представят шесть домов культуры Сосновского муниципального района, и большой праздничный концерт силами лучших коллективов района — «Митрофановна», «Новая волна», «Купаленка», «Любава», хор «Вечерка», «Уральская дивинка», «Дубрава». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Праздник состоится в субботу, 17 февраля, на территории конноспортивного комплекса «Рифей». Начало в 12:00. Вход свободный.

