Маски теперь можно делать из марли в производственных масштабах

Предприятиям Челябинской области предлагают получить ТУ.

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В России, по поручению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, были разработаны технические условия для изготовления одноразовых медицинских масок из марли.

157 российских предприятий, изготавливающих маски, уже зарегистрировались, чтобы получить ТУ. Среди них все еще нет ни одного южноуральского предприятия.

«Если ваше предприятие производит марлевые маски и хочет войти в перечень предприятий, для получения ТУ обратитесь на эл. почту saratsseva@roskachestvo. gov. ru. Если вы только планируете организовать подобное производство, за разъяснениями можно обратиться в минпром Челябинской области: 8(351) 214-14-63», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что маски из марли в Челябинской области собираются изготавливать в исправительных колониях, а также еще на нескольких предприятиях.