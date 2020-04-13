Полтора миллиона медицинских масок прибудут в Челябинск из Екатеринбурга

Средства защиты распределят между региональными медучреждениями.

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Свердловские и челябинские больницы теперь будут обеспечены средствами защиты на месяц вперед. «Русская медная компания» уже доставила первую партию гуманитарной помощи в Екатеринбург. Ровно по половине от всего груза разделили между собой два соседствующих региона.

Таким образом, сегодня, 13 апреля, уже во второй половине дня в Челябинскую область приедут полтора миллиона масок, три тысячи очков, 150 тысяч перчаток и защитные костюмы для врачей.

«Абсолютно все средства защиты будут распределены между медицинскими учреждениями Челябинской области. Груз будет принят на Областном аптечном складе», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Всего же РМК доставит для Свердловской и Челябинской областей более ста тонн гуманитарной помощи. Туда входят 10 миллионов медицинских масок, 100 тысяч масок спецзащиты и 10 тысяч хирургических масок, 150 тысяч медицинских костюмов, 304 тысячи пар медицинских перчаток, 20 тысяч лицевых щитков, 20 тысяч защитных очков и одна тысяча термометров.

Отметим, что «Русская медная компания» уже доставляла на Южный Урал один миллион защитных масок и 200 тысяч перчаток. И в первую очередь все это передается в больницы, соцслужбы, а также сотрудникам правоохранительных органов и спасателям. Лишь затем возможные остатки могут передаваться в аптеки Областного аптечного склада.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.