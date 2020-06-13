Министр здравоохранения РФ оценил важность масочного режима

В Челябинской области обязательный масочный режим действует с 12 мая 2020 года.

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Соблюдение масочного режима является одной из важнейших мер профилактики против коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 июня, сообщил изданию ТАСС министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, ношение медицинских или гигиенических масок в общественных местах так же важно, как и соблюдение социальной дистанции и мытьё рук. И несмотря на то, что в стране наблюдается снижение роста заболеваемости коронавирусом, люди всё равно продолжают подхватывать инфекцию. А медицинские маски помогут улучшить ситуацию.

«Для того, чтобы нам получить еще больший эффект снижения, особенно в условиях послабления определенных ограничительных мер, также следует соблюдать меры гигиены: регулярное мытье и дезинфицирование рук и социальное дистанцирование»,— сказал глава Минздрава РФ.

Напомним, срок службы одноразовой, тканевой или марлевой маски составляет два часа. Если маска стала влажной, её следует снять раньше и надеть новую. При этом до снятия маски следует хорошо промыть руки, и после её снятия тоже. Кроме того, не следует касаться маски руками, тем более необработанными, а снимать и надевать её строго держась за резинки для ушей.