Маски и перчатки будут продаваться на вокзалах и станциях

Продажу защитных средств анонсировали РЖД.

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В связи с тем, что всё больше и больше регионов вводят обязательный масочный режим, в пригородных билетных кассах на вокзалах сети Российских железных дорог начнут продавать маски и перчатки. Об этом изданию «РИА Новости» сообщили в РЖД.

Как сообщили в пресс-службе компании, продажа одноразовых масок и перчаток, а также гигиенических наборов будет производиться в билетных кассах пригородных перевозчиков и больших и малых станциях, а также на транспортно-пересадочных узлах и остановочных пунктах.

«В ближайшее время также будет организована их реализация с использованием вендинговых аппаратов»,— цитирует издание пресс-службу РЖД.

При этом продажей защитных средств будет заниматься не РЖД, а коммерческие структуры или пригородные перевозчики.

Кроме того, на всех российских вокзалах и станциях рядом с входными группами и в залах ожидания устанавливаются бесконтактные диспенсеры с антисептиком для рук.

Также о необходимости соблюдать дистанцию напоминают специальные указатели и напольная разметка. А в залах ожидания размещены наклейки с рекомендациями о том, как правильно и безопасно рассаживать пассажиров.