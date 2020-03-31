Машины с громкоговорителями будут ездить по Челябинской области

Они будут напоминать южноуральцам о карантинных мерах.

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В Челябинской области запустят автомобили с громкоговорителями. Машины будут ездить в каждом муниципалитете, чтобы напоминать южноуральцам о необходимости оставаться дома. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«На территории начнут работать машины с громкоговорителями, которые будут напоминать о необходимости соблюдения карантина и самоизоляции. Они будут ездить по спальным районам», — отмечает глава региона.

Кроме того, общественные места будут патрулировать сотрудниками Росгвардии и полиции.

«В КоАП будут внесены изменения по увеличению штрафов за несоблюдения режима. Дальше мы будем все жестче реагировать на нарушения», — подчеркнул губернатор.

Южноуральцев настоятельно просят оставаться дома и соблюдать все меры профилактики.