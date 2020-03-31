Челябинская область полностью укомплектована тестами на определение коронавируса

На заражение проверят большое количество южноуральцев.

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Сегодня утром, 31 марта, губернатор Алексей Текслер провёл очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Он отметил, что за прошедшие сутки было взято 877 тестов на заболевание.

Было сказано, что новых случаев подтверждения коронавируса в регионе не выявлено, но появился еще один условно-подтверждённый. Теперь их число увеличилось до 8 человек.

Поэтому глава Челябинской области дал распоряжение проверять на заболевание всех, у кого есть подозрение, кто болеет ОРВИ, другими вирусными инфекциями.

«Уже в ближайшее время будет информация и четкие понятные инструкции для жителей, где и как эти анализы сдать, не создавая очереди в больницах», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно отмечено, что регион полностью обеспечен тест-системами на определение коронавирусной инфекции. Также 30 марта президент Владимир Путин на совещании с полпредами поручил увеличить количество анализов на заболевание. Таким образом, уже сегодня Челябинская область получила дополнительные три тысячи тест-систем, их привозят ежедневно.

Всего же в регионе 5 лабораторий занимаются проведением тестов. Основной является лаборатория Роспотребнадзора, именно её обеспечивают тестами в первую очередь.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.