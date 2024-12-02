Машины пьяных водителей из Челябинской области отправят на СВО

Экс-владельцы авто повторно садились за руль в алкогольном опьянении

Из Магнитогорска в зону специальной военной операции на помощь бойцам отправят четыре легковушки. Владельцы машин Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Golf и Kia Rio стали фигурантами уголовных дел об управлении авто в алкогольном опьянении. После чего их автомобили конфисковали в доход государства, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Челябинской области.

Троих автолюбителей привлекли сначала по административным статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования соответственно). Им назначили штраф в 30 тысяч рублей, а также их временно лишили водительских прав — от полутора до двух с половиной лет. Однако экс-водителей вновь поймали пьяными за рулем.

После чего в отношении них возбудили уже уголовные дела за пьяное вождение (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). В числе наказания и конфискация машины в доход государства. Аналогично поступили с автомобилем Kia Rio. Ее владелец был трижды судим за пьяное вождение (ст. 264.1 УК РФ) — в 2020, 2021, 2024 годах.

«В рамках исполнительных производств судебные приставы Ленинского РОСП Магнитогорска подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобилей для нужд военных», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, машины уже передали военнослужащим. На основании акта приема-передачи исполнительные производства о конфискации имущества окончены фактическим исполнением.