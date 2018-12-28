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/ Семья из Златоуста получила новогодний подарок от Владимира Путина и Бориса Дубровского

Семья из Златоуста получила новогодний подарок от Владимира Путина и Бориса Дубровского

Супруги и их дети стали лучшей молодой семьей России.
сегодня в 15:09
  |  Общество

Портреты Владимира Путина теперь будут украшать зал семьи Пряхиных из Златоуста. Алексей, Ольга и их дети, Екатерина и Владимир, получили подарок от президента после участия во всероссийском семейном конкурсе. Пряхины победили в номинации «Молодая семья», оказавшись еще и лучшей творческой династией.

Подарок от президента Владимира Путина вручили в Златоусте: в гости к семье приехал главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев. Такое задание ему лично дал глава государства.

Сергей Морев в торжественной обстановке вручил фотопортреты главы государства, а также новогодние подарки и приглашение на главную елку области от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Главный федеральный инспектор поздравил семью Пряхиных с наступающим Новым годом. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе областного правительства.

Супруги Пряхины уже 10 лет живут вместе, а их история началась еще со школы: Алексей и Ольга вместе танцевали в ансамбле «Вита», а затем в уже сложившейся паре исполнили и свадебный танец. Сейчас супруги воспитывают 9-летней дочь и 6-летнего сына.

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