/ Глава Челябинска пришел в роддом с подарками

В День рождения столицы Южного Урала на свет появились 27 детей.

Пациентки родильного дома приняли подарки от главы Челябинска. Традиционно Евгений Тефтелев поздравляет тех рожениц, чьи малыши родились в День рождения Челябинска. В этот раз двойной праздник отметили 27 семей. Вес самого крупного новорожденного составил 4140 кг, а рост 55 см. Назвали богатыря Александром. Глава Челябинска вручил мамочкам подарки, цветы и денежное вознаграждение.

На 1 января 2018 года численность населения города Челябинска составила более 1 200 000 человек. Это хорошее событие. И самое главное, что город не забывает молодых мам и создает для них все необходимые условия. Сегодня администрация города отдельно поздравила тех мамочек, которые родили своих детей в день рождения города. Это хорошая традиция, и мы будем ее продолжать. — сообщил сайту «Первый областной» глава Челябинска.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 9 Александр Андриенко отмечает, что в последнее время по всей стране, в том числе и в Челябинской области, наблюдается небольшой спад рождаемости, но именно это позволяет врачам максимально много времени уделять каждой пациентке.

У нас в роддоме рожать не боятся. Многие женщины хотят попасть именно к нам в роддом. Традиции роддома основаны на том, что мы не приемлем акушерскую агрессию. Мы стараемся, чтобы все происходило максимально физиологично. — подчеркнул Александр Андриенко.

Специалисты роддома № 9 отмечают, что сейчас чаще стали рожать женщины старше 40 лет. Врачи связывают эту тенденцию с возрастающим качеством медицинского обслуживания будущих мам.