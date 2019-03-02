/ Директор южноуральской школы стал настоятелем одного из самых знаменитых храмов Челябинской области

Своей историей Михаил Чирков поделился с корреспондентом медиахолдинга ОТВ.



Война в Афганистане, работа директором школы и служба в одном из самых знаменитых храмов Челябинской области — это лишь немногие главы из жизни Михаил Чиркова. Мужчина был назначен настоятелем Кыштымского Христорождественского храма в феврале этого года, а с декабря 2014 служил здесь же дьяконом и вторым священником.

Сам Михаил рассказывает — к вере он пришел во время службы в Афганистане. Мужчина попал туда, когда ему еще не было двадцати лет.

К вере я пришёл во время службы в Афганистане, когда мне ещё не было 20. Я в Афганистане прослужил 11 месяцев. Почти год. И получилось так — была задача прочесать крупный кишлак. Где было 3 банды общей численностью до 150 человек. Бои в кишлаках они очень коварные. Потому что ты не знаешь в какой момент в тебя могут попасть. И сбоку и сзади начать стрелять. Ну так в общем и произошло. Наша группа попала под перекрёстный огонь. и спереди и сзади. И в итоге я был тяжело ранен. Пуля прошла на сквозь. Пробила грудь. Правое лёгкое. Но Господь спас! Сделали операцию. Врачи, конечно умницы. Молодцы! я вспоминаю, как они трудились. Там ведь партиями постоянно везут. Кому ноги руки ампутированные. Кто обмороженный.

— рассказал сайту «Первый областной» Михаил Чирков.

Михаил рассказывает, что оглядываясь назад понимает, что бог сопровождал его всю свою жизнь. Именно так настоятель воспринимает службу в Афганистане. Говорит, что война заставила его под другим углом посмотреть на жизнь и смерть.

Еще до службы Михаил Чирков поступил в институт, хотя признается, что особого желания работать в школе у него не было. К работе учителем, по словам мужчины, его привел одноклассник.

Мой одноклассник, работал какое-то время физруком и позвал меня. Пойдем поработаешь. посмотришь. Я думаю, ну ладно. И оказалось, что я люблю школу! Я эти годы в школе с теплом вспоминаю. Я почувствовал, что это моё. Что просто мне здорово в школе. Я люблю детей! Я люблю ту атмосферу школьную. И потом, даже когда стал директором, с одной стороны это как-то отвлекает на какие-то хозяйственные нужды, на бесконечные отчёты. С другой стороны это тоже очень много возможностей, организационных. Ну в частности это открытие кадетских классов. На базе нашей школы. Это было делом новым для Кыштыма. — рассказывает Михаил Чирков.

Михаил рассказывает — кыштымский христорождественский храм для него родной. Именно здесь он начал воцерквляться под руководством протеирея Сергия Бочкарёва, который отдал этому месту 30 лет службы.

Я вот молодым человеком стал обращаться к нему с вопросами. он потом благословил меня на учёбу в институте. Он же благословил меня петь и читать на клиросе. То есть всё мое духовное возрастанеие оно было здесь. В этом храме. Хочется послужить в нём, хочется потрудиться в плане его благоустраения, благолепия. Чтобы он всегда был красивым. Чтобы он привлекал в том числе и внешним видом. Потому что это ведь и памятник архитектуры. Он построен и освещён в 1857 году. А строился до этого 9 лет. и ведь без кранов, без строительной техники. Что удивительно, колокольня — 70 метров. Но ведь на эту высоту надо всё поднять. А как строили! Проводили экспертизу недавно, несколько лет назад. И оценка была такая, что в хорошем состоянии всё.

— рассказывает Михаил Чирков.

Одной из своих задач Михаил видит сохранение храма, его уникальной росписи, которая уже много лет удивляет всех гостей собора. Полный рассказ о жизни настоятеля Михаила Чиркова смотрите в программе «Время новостей. Итоги» в субботу и воскресенье, в 21:30.