/ «Жестко надо, жестко». Градоначальник поручил модернизировать транспортную сеть Челябинска

Евгений Тефтелев отреагировал на возмущения после отмены двух маршрутов.

Сегодня, 19 февраля, в ходе аппаратного совещания глава Челябинска высказался по вопросу расторжения договоров с двумя перевозчиками на маршрутах № 9 и № 79. Евгений Тефтелев потребовал оптимизировать движение общественного транспорта. Также особое внимание необходимо уделить добросовестности самих перевозчиков.



Жестко надо, жестко, а то водители выводов не делают. Хорошую работу проводите по модернизации маршрутной сети, по работе с нерадивыми перевозчиками на маршрутах № 9 и № 79. Если идет совпадение, надо оптимизировать, если нужна замена, то заменяйте нерадивых на хороших перевозчиков. Такой позиции надо следовать. — заявил градоначальник Евгений Тефтелев.

Напомним, с 19 февраля маршрутные такси, обеспечивающие сообщение северо-запада с северо-востоком и центр Челябинска с Металлургическим районом, прекратили свою работу. Договоры с перевозчиками на маршрутах № 9 и № 79 по решению властей расторгнуты. В управлении транспорта назвали альтернативные маршруты для горожан.