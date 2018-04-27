/ Бастующие челябинские маршрутки уменьшили стоимость проезда

Тариф изменился на пять рублей.

С сегодняшнего дня, 27 апреля, стоимость проезда в маршрутках № 86 от Мехколонны до ЮУрГУ снижена до 20 рублей. Об этом сообщили в Управлении транспорта Челябинска. На остальных участках маршрута стоимость проезда осталось прежней — 25 рублей. Накануне местные жители пожаловались на сбои в работе маршрутчиков, которые связали с их забастовкой.

Отметим, перевозчик, обслуживающий маршрут № 86 работает по не регулируемому тарифу и вправе сам устанавливать стоимость проезда. Примечательно, что до появления муниципального маршрута на этом направлении стоимость проезда только росла, так за 2017 год проезд повышался два раза, и вырос в общей сложности на 5 рублей. Маршрут № 2 «Мехколонна — ЮУрГУ» обслуживают 11 машин, интервал движения в часы пик, составляет 5-8 минут, в дневное время 8-14 минут. — добавили в ведомстве.

По данным управления, после изменения цен челябинцы получили возможность выбирать перевозчика, услугами которого воспользоваться при передвижении по городу.