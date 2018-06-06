/ Стоимость аренды квартир в Челябинске догнала курортные города

Недвижимость значительно выросла в цене.

Только за последний год стоимость аренды квартир в Челябинске выросла на тысячу рублей. Теперь снять жилую недвижимость в южноуральской столице можно в среднем за 12 тысяч 400 рублей. Рост, по данным экспертов, составил 8 процентов.

Максимальное увеличение цен произошло в Центральном районе города. Там аренда подорожала на 14%, и средняя стоимость трёхкомнатной квартиры достигала 22,8 тысяч рублей в месяц. Примерно за столько же предлагают снять студию в Сочи и Крыму.

Цены на аренду жилья на популярных российских курортах очень сильно отличаются в зависимости от его параметров, однако если говорить об усредненных объектах со всем необходимым, то в сезон цены стартуют от 22−25 тыс. руб. в месяц. При этом на рынке есть варианты как дешевле, так и гораздо дороже. — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Больше всего квартир для аренды предоставляют в Центральном, Курчатовском и Калининском районах города. Меньше предложений в Тракторозаводском и Ленинском районах, где средние цены практически не изменились.