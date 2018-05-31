/ Антимонопольщики не могут повлиять на резкий рост цен на бензин

Скачок в этом году пришелся раньше ожидаемого периода.

Рост цен на бензин прокомментировали эксперты. Они утверждают: такой скачок связан с ростом акцизов. Действительно: с 1 января акциз повысился на 10,7% - 11 213 рублей за тонну. С 1 июля цена должна подняться до 11 892 рублей. Эти изменения, в первую очередь, бьют по кошельку потребителей: владельцев авто, производителей. Потому что с ростом акцизов зарплаты и доходы не выросли, а расходы — ощутимо.

Коммерсант в любом случае будет получать что-то свое, а у конечного потребителя доходы остались прежними, потребность не изменилась. Если обычный человек может отказаться от своего авто, то мелкие производственники, колхозы, предприятия, использующие топливо как энергоресус, просто не понимают, что делать. То же с перевозчиками. На их продукцию цена не изменилась. На опыте прошлых лет — рост проходил в другое время. Весной наблюдалось дно рынка. — рассказал сайту «Первый областной» директор сети АЗС «Atom Oil» Максим Максимов.

В Челябинской области цена перевалила за 40 рублей. И 60% от этой суммы, говорят антимонопольщики, составляют налоги. Еще часть — цена оптового приобретения. Около 20% УФАС может регулировать, как цену, выставляемую регионом. Но здесь, по утверждению службы, все до сих пор в пределах нормы.

С 2018 года ситуация сложная. Средний рост цены нефтепродуктов на территории РФ колеблется от 3,5 до 4,5%. Подтверждаем, что существенно выросла цена на нефтрепродукты за последний месяц. Мы жестко следим, чтобы наши компании не злоупотребляли доминирующим положением и не вступали в конкурентное соглашение. Прибыль, которую они заложили на территории Челябинской области, находится в пределах разумного. Она адекватная. У нас цена одна из самых низких по России и УрФО. — прокомментировала сайту «Первый областной» замруководителя Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Елена Рысева.

Автомобилисты в этой ситуации называют себя «дойными коровами». Они говорят, что в первую очередь всегда растут акцизы на бензин — тают доходы владельцев авто и перевозчиков. Но найти «дешевую» заправку, чтобы сэкономить, в этой ситуации нельзя.

Цены почти одинаковые везде. Кто-то привык к определенной марке топлива, кто-то — к заправке. Советовать что-то бессмысленно, ведь завтра все может поменяться. В ближайшей перспективе, думаю, все устаканится, но после летнего повышения цен. Считаю, что многие перепланируют свои поездки в сторону уменьшения пробега. Но терпение автомобилистов, конечно, не безгранично. — поделился с сайтом «Первый областной» автомобилист Алексей Бруй.

Цена на АИ-95 в Челябинске — 42,6 рубля. В Екатеринбурге — 42,36 рубля. В Казани — 43,1. В Новосибирске — 43,2. В Ростове-на-Дону — 45,99. В Уфе — 43,3 рубля. В Москве — 45,8. В связи с этим вопрос о резком росте цен на бензин — самый популярный из присланных на прямую линию с Владимиром Путиным.