Маргарита Павлова предложила увеличить выплаты за поствакционные осложнения

Сенатор подчеркнула, что считает подобные компенсации несоизмеримыми.

Послушать 00:00

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова на своей странице в социальных сетях рассказала, что направила в Совет Федерации предложение увеличить суммы выплат за поствакцинальные осложнения.

«Напомню, что сейчас они составляют 10 тысяч в случае возникновения инвалидности и 30 тысяч рублей в случае смерти человека, а ежемесячная доплата к пенсии — 1376 рублей 23 копейки. Существующие размеры пособий и компенсаций ничтожны и совершенно несоразмерны с тяжестью наступивших последствий. Люди совершенно справедливо этим возмущаются», — сообщает Маргарита Павлова.

Сенатор приводит данные о том, что в 2000 году выплаты за осложнения после вакцинации составляли сто минимальных размеров оплаты труда, в случае если человек погибал, выплата была размером в триста МРОТ. По мнению Маргариты Павловой, если сделать выплаты такого размера, люди смогут пройти необходимую реабилитацию, если вакцина нанесет им вред.

«Такие суммы будут выше сумм компенсаций для пострадавших в результате природных катастроф и других трагических случайностей. Считаю это нормальным по очень простой причине: природные катастрофы происходят непредсказуемо, а массовая вакцинация — часть государственной политики нашей страны. А значит, государство должно нести и нравственную, и материальную ответственность перед ними, а не просто оказывать им поддержку, как жертвам трагических несчастных случаев», — подчеркивает сенатор.

Отметим, что за 2019 год в России было зафиксировано 240 поствакцинальных осложнений. Последняя смерть от осложнений после прививки была зафиксирована 16 лет назад.