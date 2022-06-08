Маргарита Павлова обратилась к генпрокурору РФ по поводу обязательной вакцинации

Сенатор из Челябинска озвучила проблемы отстраненных от работы людей

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова попросила генерального прокурора РФ проверить законность отстранения от работы тех россиян, кто не сделал прививку от коронавируса. Об этом Павлова сообщила на рабочей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За прошедший месяц я получила сотни писем и сообщений со всей страны. Люди жалуются, что были отстранены и до сих пор не могут вернуться к работе. Многие из них не могут выполнить своих обязательств по кредитам и лишены средств к существованию»,

— заявила Павлова.

Челябинский сенатор считает, что работодатели и чиновники на местах нарушили права и свободы граждан России, так как каждый имеет законное право на отказ от такого вмешательства, как прививка от коронавируса.Люди каких профессий могли лишиться работы из-за отказа делать прививку от коронавируса, ИА «Первое областное» объяснила челябинский адвокат по трудовому праву Полина Портянова.