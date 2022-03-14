Марат Хуснуллин — о метротраме: «В Челябинске продолжаем работу»

Зампредседателя правительства России пояснил, при каких условиях будет реализован проект

В Челябинске продолжится строительство метротрама, проект может быть завершен «с определенными подвижками». О этом заявил в понедельник, 14 марта, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24». Вице-премьер пояснил, что потребуется время для импортозамещения некоторых составляющих в проекте.

Марат Хуснуллин в эфире телеканала рассказал о том, как будут построены метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Казани.

«Метро в Нижнем Новгороде — мы уже приступили к строительству, какие-то будут подвижки с заменой импортных составляющих в вагонах, но базово в метростроении в основном все российское. По Челябинску мы продолжаем работу, я с губернатором (Алексеем) Текслером буквально позавчера на эту тему общался. По Красноярску сейчас оцениваем ситуацию по метро. По Казани — метро продолжаем строить», — пояснил Марат Хуснуллин.

Напомним, в Челябинске будет построен метротрам с интеграцией в трамвайную сеть города. Алексей Текслер подписалраспоряжение о «детализированном перечне мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай». Градостроительная комиссия рекомендует утвердить документацию проекта «Строительство метрополитена города Челябинска с интеграцией в трамвайную сеть». Он затронет Советский, Центральный, Курчатовский, Калининский, Ленинский и Тракторозаводский районы.