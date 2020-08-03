«Марафон из Санкт-Петербурга в Сочи»: россиянин пробежит через исторические города России

В списке городов есть и Челябинск.

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Житель Красного Села Александр Пластков поделился в социальных сетях планами о масштабном марафоне. В 2021 году мужчина собирается бежать марафон из Санкт-Петербурга в Сочи, по пути забегая в исторические города. Всего в его списке 59 населенных пунктов, но Александр Пластков планирует забежать не в каждый город.

«Я хочу, чтобы все узнали о моей идее. Те, кто любит бег, могут на меня подписаться. Это будет посильный вклад от каждого. Поэтому я стартую из Санкт-Петербурга и побегу в Сочи. И забегу в каждый город на пути, который подпишется на меня в количестве 10000 подписчиков, для Москвы эта цифра — 100 000. Таким образом я решу вопрос финансирования этой авантюры. Я пробегу 2500 километров от Питера до Сочи, а сколько добавится к этим километрам, зависит от каждого из вас», — пишет на своей странице в социальных сетях Александр Пластков.

Сейчас Александр двигается по намеченному маршруту. Он уже побывал в Копейске, а также запланировал посещение Челябинска и Коркино.