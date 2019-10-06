«Медвежий забег» устроил талисман ХК «Трактор», пробежав полумарафон

Белый мишка преодолел дистанцию в 21 км за 2 часа.

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Пока челябинский «Трактор» находится на очередном выезде, маскот клуба тоже не сидит на месте. Сегодня, 6 октября, в Казани белый медведь пробежал полумарафон.

«Дистанция в 21,1 километр преодолена за 1 час 57 минут — и теперь наш талисман начнет подготовку к марафону!» — прокомментировали в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что вместе с нашим мишкой в казанском национальном марафоне TIMERMAN участие приняли более трех тысяч человек.

Напомним, накануне «Трактор» впервые с 2011 года одержал победу над питерским хоккейным клубом СКА в гостях. «Черно-белые» выиграли со счетом 2-1. Уже завтра, 7 октября, челябинцев ждет последний матч этой выездной серии. В Екатеринбурге они встретятся с «Автомобилистом».