/ Куда идут пожертвования магнитогорцам, рассказывают на специальном сайте

Все поступления на счет и траты оперативно дублируются в Сети.

Уже 11 дней жители России и других стран отправляют пожертвования магнитогорцам, пострадавшим при обрушении жилого дома. За это время удалось собрать несколько десятков миллионов рублей. Чтобы все видели, на что расходуются деньги, и все финансовые операции были максимально прозрачны, было решено создать сайт магнитогорск31.рф. С это инициативой к губернатору Борису Дубровскому обратился руководитель исполкома ОНФ.

Очень важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, четко понимал, на что они расходуются. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов для спекуляций. Благодаря сайту любой человек сможет посмотреть, как используются пожертвования. Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим, либо использованы на согласованные ими цели. Для этого администрация Магнитогорска продолжит работу с людьми, пострадавшими в трагедии. В этой работе обязательно будет принимать участие представитель Народного фронта для обеспечения необходимого общественного контроля за принятыми людьми решениями. — сказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На сайте размещается информация о поступивших деньгах, о расходах и их назначении. Направляют их на первоочередные нужды: найм жилых помещений, материальную помощь на похороны погибших, компенсацию государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения.