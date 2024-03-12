Мамонтенка Любу покажут в челябинском музее

Его возраст достигает 40 тысяч лет

В челябинском краеведческом музее откроется выставка, в числе экспонатов которой представят мумифицированного мамонтенка Любу возрастом около 40 тысяч лет. Это пятая найденная замороженная туша детеныша мамонта. Она является самой современной и ценной из-за хорошей сохранности, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала.



Мамонтенка нашел оленевод Юрий Худи в 2007 году в вечной мерзлоте на полуострове Ямал.

«Исследователи из разных стран мира с помощью новейшей аппаратуры тщательно изучили тело мамонтенка, стараясь понять, чем и как жили древние гиганты более 40 тысяч лет назад. С тех пор мамонтенок Люба — один из основных экспонатов главного музея Ямала, но время от времени он отправляется на „гастроли“ в другие города России и даже за рубеж», — рассказали в пресс-службе.

Посетители выставки узнают о том, как и где жили мамонты, анатомические строение древних животных и их «современников», останки которых также представят в музее.

«Челябинцы узнают о материальной и духовной культуре народов Севера, а также познакомятся с этнографической коллекцией из Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса: одеждой, костяными украшениями, игрушками, предметами быта, шаманской атрибутикой, археологическими находками», — отметила заведующая выставочным отделом ГИМ ЮУ Валентина Грицук.

На выставке представят 130 экспонатов из музея Салехарда, а также часть палеонтологической коллекции Исторического музея Южного Урала.

Выставку с названием «Долгий сон мамонтенка Любы» откроют 15 марта в Малом выставочном зале. Она продлится до конца июня этого года. Это совместный проект Исторического музея Южного Урала и Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса Салехарда имени Ивана Шемановского.