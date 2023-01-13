«Аркаим» официально стал музеем-заповедником

А вокруг музейного комплекса запретили ставить вышки сотовой связи и автостоянки

Историко-культурный заповедник «Аркаим» по распоряжению губернатора Челябинской области стал историко-археологическим музеем-заповедником.

Нельзя сказать, что это изменило суть самого заповедного места. На территории Аркаима достаточно давно действует музей, а расчищенные и реконструированные поселения являются музейными комплексами под открытым небом. Просто теперь «Аркаим» входит в федеральный реестр музеев, а все находки и экспонаты занесены в Государственный каталог Музейного фонда РФ.

Кроме того, отдельным постановлением правительства определены границы заповедника и прорисованы охранная зона объекта культурного наследия и зона охраняемого природного ландшафта. То есть на этих территориях нельзя вести строительные работы, размещать капитальные здания и вышки сотовой связи, организовывать автомобильные стоянки. Зато можно вести раскопки, сооружать хижины и навесы, пасти скот и ставить информационные стенды.

«Процесс разработки и согласования зон охраны достаточно длительный и дорогостоящий. Например, для утверждения зон «Аркаима» потребовался почти год. А зоны охраны нужны для обеспечения сохранности ОКН в исторической среде. Общая площадь памятника составляет почти 20 000 кв. м», — уточняют в комитете по охране культурного наследия Челябинской области.