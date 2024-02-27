В Челябинской области открыли первый музей каслинского литья

Его посетил глава региона Алексей Текслер

Сегодня, 27 февраля, Каслинский район отмечает свое 100-летие. К этой дате в муниципалитете отремонтировали краеведческий музей. Его посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.







Здание, в котором расположился музей, построили в 1810 году в стиле позднего классицизма. До 2006 года его использовали под заводской госпиталь. После переезда хирургического корпуса на новое место объект культурного наследия был заброшен. В 2020 году по поручению губернатора был разработан проект реставрации дома. Его реконструировали в рамках нацпроекта «Культура».





Здание состоит из двух симметрично расположенных корпусов, соединенных галереей. Центральные оси на главном и дворовом фасадах подчеркиваются портиками. Ступени, ограждения, а также все чугунные детали отлиты на каслинском заводе.





Алексею Текслеру провели экскурсию по музею и рассказали про историю каслинского литья.

«Это знаковое место. Такого большого, содержательного, наполненного музея в Каслях, несмотря на большую историю, никогда не было. Художественное литье, которое известно на всю страну, на весь мир, является гордостью Челябинской области, Каслей. Сейчас музей отвечает всем современным требованиям. Особо ценно, что музей находится в отреставрированном прекрасном здании начала XIX века. Это замечательный подарок к 100‑летию района», — сказал губернатор.





В этом году также выделены средства для реконструкции Белого дома в Кыштыме и для капитального ремонта Музейно-выставочного центра в Нязепетровске. В селе Миасском планируют выкупить здание под размещение в нем краеведческого музея. В Златоусте пройдет техническое оснащение краеведческого музея, аналогичные работы проведут в Трехгорном в Историко-культурном центре.





В Челябинске запланирован ремонт второго этажа Музея изобразительных искусств, а в Историческом музее Южного Урала — первый этап ремонта системы кондиционирования и увлажнения. В поселке Октябрьском построят Октябрьский историко-краеведческий музей.