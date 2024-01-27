Мультимедийную выставку о блокаде Ленинграда открыли в музее «Россия — Моя История» в Челябинске

Посетить ее можно до 4 февраля

Накануне, 26 января, в Челябинске в музее «Россия — Моя История» открыли мультимедийную выставку «80 фактов о блокаде Ленинграда», посвященную 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Общественный деятель Ирина Текслер, открывая проект, напомнила, что Челябинскую область многое связывает не только с ленинградцами, но и с тем временем. Об этом основатель Фонда-2020 также рассказала в своем телеграм-канале.

«Южный Урал принял тысячи эвакуированных блокадников. Сюда эвакуировали Кировский завод, который стал частью „Танкограда“. Именно из Челябинска в первые дни прорыва блокады Ленинграда в осажденный город пришел первый поезд с продовольствием. Памятник этому легендарному поезду и сегодня стоит на станции Волховстрой-1. В 2022 году на Невском пятачке мы открыли стелу в память о южноуральцах — защитниках Ленинграда. Около тысячи бойцов из Челябинской области погибли в боях за этот город. Их подвиг бессмертен»,— написала Ирина Текслер.

Она напомнила о том, что блокада Ленинграда — это одна из самых трагических страниц в истории России, и чем больше знаешь об этом, тем острее чувствуешь боль и ужас тех дней. И нет необходимости объяснять, чем страшен нацизм и для чего и ради кого сейчас сражаются бойцы в зоне СВО.

Посетить выставку и увидеть электронные образцы документов и фотографий можно с 26 января по 4 февраля. Предметная и планшетная экспозиции продолжат работать до 31 мая. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+.