Эксперты назвали стоимость самого дорого жилья на Урале

Самые дорогие квартиры в УрФО можно приобрести в Екатеринбурге.

Послушать 00:00

Эксперты премии Urban Awards проанализировали стоимость самого дорого жилья на Урале. Основная часть высокобюджетных предложений распределяется между Уфой и Екатеринбургом. Однако самое дорогое жилье было зафиксировано в Перми.

«Рекорд стоимости принадлежит двухуровневому пентхаусу (шесть комнат) на 17-18 этажах ЖК „Дом на Вознесенской“. Площадь объекта достигает 443,5 квадратных метров, на которых размещены веранда 167 квадратных метров, зона барбекю, сад и отдельный лифтовый холл. Крыша пентхауса представляет собой стеклянный купол. Также в состав лота входят два машиноместа. Все это великолепие оценено застройщиком в 70,2 миллионов рублей. В столице такие цены характерны, например, для небоскребов в „Москва-Сити“», — сообщает пресс-служба Urban Awards.

Следующее место по цене занимает пятикомнатная квартира в Екатеринбурге площадью 222,5 квадратных метра, с ценой — 47,8 миллионов рублей. Третью строчку занимает двухуровневая квартира в УФе площадью 273,4 квадратных метра. Ее бюджет составляет 35 миллионов рублей. Четвертую строчку занимают сразу три квартиры в Ижевске, с одинаковой площадью — 207,6 квадратных метров и стоимостью — 24,9 миллионов рублей.

«В остальных регионах Урала рынок относительно дорогой недвижимости либо вовсе не сложился, либо развит совсем слабо. Даже в таком городе, как Челябинск, который занимает седьмое место по численности населения в России, ценовой максимум дошел только до отметки в 13,6 миллионов рублей», — отмечают в пресс-службе Urban Awards.

Речь идет о четырехкомнатной квартире, продающейся в жилом комплексе «Феникс дэ люкс» в Челябинске. Ее площадь — 208,5 квадратных метров.