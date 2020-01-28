«Лиза угасла из-за разлуки с семьей»: Маргарита Павлова поделилась впечатлением о ток-шоу про сестер из Полетаево

Сенатор призналась, что в этот раз федеральный канал ее удивил.

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На своей странице в «Фэйсбуке» член Совета Федерации Маргарита Павлова оставила отзыв об участии в ток-шоу, которое вышло в эфир 27 января на одном из федеральных каналов. Темой для обсуждения стала ситуация в семье больной ДЦП Лизы Кудрявцевой из Полетаево.

В Челябинской области произошедшее в жизни трех сестер и их опекунов обсуждается уже не первую неделю, дошла история и до федерального канала. На съемки ток-шоу была приглашена и Маргарита Павлова, которая не один год отдала работе с детьми и людьми Южного Урала.

Сенатор отметила, что много лет обходила стороной подобные телепередачи и на приглашения отвечала отказом, но в этот раз решила согласиться.

«Предыдущий опыт показывал, что подобные передачи настроены исключительно на скандал, а не на поиск истины, тем более, что организаторы очень часто вели себя непорядочно. Однако, в этот раз приятно удивили продюсеры и ведущий — доброжелательность и предупредительность на максимальном уровне. Мне почему-то кажется, что передача, несмотря на всю шумность, была в итоге полезна», — предположила Маргарита Павлова.

В своем отзыве сенатор отметила, что полезно ток-шоу было в первую очередь для девочек. На съемках они увидели свою биологическую мать, услышали ее историю, смогли обнять ее. Она в свою очередь поделилась с ними, что помнит их и по-своему любит.

«И здесь я хочу отметить еще одну важную вещь, которую не успела озвучить в эфире. Я уверена, что угасание Лизы связано не с плохим уходом или с тем, что ее якобы не кормили, не давали нужное количество лекарств. Девушку лишили главного в ее итак непростой жизни — семьи!!! Ее сёстрам повезло больше, они попали в замечательную замещающую семью. И они все время у меня спрашивали за кулисами — нас не заберут, нас не отдадут в детский дом?», — рассказала Маргарита Павлова.

В глазах этих полетаевских девочек сенатор увидела огромный страх за то, что их отнимут у нынешнего опекуна.

«Любой психолог скажет, какую важную роль играет в жизни каждого человека семья, его корни. Так вот почему-то решили, что Лиза лишена этого страха, что она ничего не чувствует и лучше ей будет в учреждении! И на передаче я еще раз убедилась, что никакое, даже самое сверхлучшее учреждение, не сможет заменить человеку семью! Уверена, что ухудшение в здоровье связано исключительно с этим», — отметила член Совета Федерации.

После того, как история Лизы Кудрявцевой была предана широкой огласке, было проведено немало проверок: проверяли нынешних и прошлых опекунов, реабилитационный центр, в котором уже больше года содержится девушка. Формально все было сделано правильно, акты подтвердили, что уход, который получала больная ДЦП Лиза, был выстроен строго по инструкции, тем не менее, у нее пропал в глазах блеск и осмысленный взгляд, она на стала терять вес.

«Почему? Ведь формально все сделали правильно! И здесь вопросы: почему органы опеки разлучили детей? Почему не поработали с опекуном и не замотивировали ее на воспитание всех детей (очень ресурсная и сильная приемная мама)? В конце концов, почему не подобрали замещающую семью для Лизы? Почему сестры не навещают ее? Лиза переживает предательство, в том числе и близких людей», — рассуждает сенатор.

По мнению Маргариты Павловой, эта история — хороший повод задуматься о развитии в стране системы ухода и выхаживания таких детей, как Лиза. Необходимо оказать должную поддержку и их родителям. Возможно, вскоре в России появится банк данных опекунов, которые готовы взять на себя ответственность по уходу за тяжелобольными людьми.