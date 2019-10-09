Малыш, преждевременно родившийся в Турции, вернулся с мамой на родину

За его состоянием будут следить специалисты областной детской больницы.

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В Челябинск вернулся малыш, преждевременно родившийся в Турции. В клинике он с мамой провел полтора месяца и только сегодня они смогли вернуться на родину. По словам представителей регионального минздрава, ребенок успешно перенес перелет.

«У трапа самолета его встретили детские реаниматологи и доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу в отделение патологии новорожденных для дальнейшего выхаживания. Сейчас его состояние стабильное, проходить лечение он будет вместе с мамой», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Напомним, что в середине августа Дмитрий и Наталья Михайловы отправились в Турцию на отдых. Лечащий врач Натальи разрешил ей лететь, несмотря на то, что она была на седьмом месяце беременности. Малыш появился на свет раньше положенного срока, ростом 37 см, весом 1270 граммов. С мамой они остались в клинике, а отец семейства вернулся домой.

В клинике Турции они провели полтора месяца. За услуги им выставили огромный счет. Помочь с его оплатой вызвался губернатор области Алексей Текслер, администрация Челябинска, местные предприятия, а также фонд «Родная».