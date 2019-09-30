Челябинска, экстренно родившая в Турции, в течение месяца вернется домой с сыном

О том, как себя чувствуют мама и малыш, а также о планах по возвращению, рассказал супруг женщины.

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Малыш, который родился в Турции, до сих пор остается в больнице, но его состояние значительно улучшилось. Домой семья отправится в течение месяца.

«Полной информации, когда лететь обратно — нет. Врачи ждут, чтобы минимизировать риски. Сейчас мы ждем справку от врача. А там уже видно будет. Мама устала и хочет домой», — рассказал Дмитрий, отец.

Семья отправилась в свадебное путешествие в Турцию, но во время отдыха у жены отошли воды, и начались схватки. Челябинке экстренно провели операцию, сделали кесарево сечение. Теперь мать остается с ребенком в больнице, а отец прилетел в Челябинск. Каждый день в больнице для малыша в пересчете на рубли стоит 30 тысяч. Эта сумма оказалась неподъемной для челябинцев.

Для помощи семье губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил 300 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на погашение задолженности перед больницей. Также к сбору средств присоединился аппарат уполномоченного по правам человека в регионе, а оператором в сборе средств для для помощи семье выступил фонд «Родная».