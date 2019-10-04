Челябинка, экстренно родившая в Турции, наконец-то, возвращается домой

Женщина вместе с сыном прилетит в начале недели.

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Наталья Михайлова с сыном, наконец-то, сможет вернуться домой. Как рассказал ее супруг во время встречи с экс-омбудсменом Маргаритой Павловой, они уже в понедельник будут готовы к выписке, а в настоящее время он решает вопрос медицинского сопровождения для них во время перелета.

«За все время пребывания мамы и малыша в Турции траты на нахождение их в клинике и вообще в стране дошли до 1,3 миллиона рублей и даже больше. В помощь семье 300 тысяч рублей выделил губернатор Челябинской области, еще по 100 тысяч два предприятия из Челябинска и Магнитогорска, 200 тысяч выделила городская администрация», — рассказала Маргарита Павлова корреспонденту сайта «Первый областной».

Наталья все это время находилась в Турции вместе с сыном, ей приходилось снимать жилье и оплачивать личные расходы. Как рассказал экс-омбудсмену отец семейства, он уже переправил жене и сыну порядка 500 тысяч рублей на лекарства и другие нужды. В настоящее время, чтобы маму с ребенком выписали из больницы, необходимо покрыть расходы на лечение.

Перейдя в статус члена Совета Федерации, Маргарита Павлова не оставила ситуацию без внимания и продолжает следить за судьбой семьи. Наталья Михайлова с сыном должна вернуться домой в начале следующей недели.