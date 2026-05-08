Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне изучают в Челябинске

Историко-просветительский проект ИА «Первое областное» продолжает вызывать интерес южноуральцев

Традиционно перед Днем Победы у россиян появляется повышенный интерес к истории Великой Отечественной войны. Челябинцы не исключение. Горожане ищут увлекательные материалы и с удовольствием читают статьи о том, чего раньше не знали. В 2025 году ИА «Первое областное» опубликовало 80 малоизвестных фактов о Челябинской области в годы Великой Отечественной. Материалы проекта, посвященного юбилею Великой Победы, по-прежнему востребованы, ведь они открывают страшное и тяжелое, но героическое время с новой стороны.

Идея этого масштабного цикла публикаций в редакции информационного агентства «Первое областное» появилась осенью 2024 года. Тогда у нас были наброски возможных материалов. Итогом мозговых штурмов стала амбициозная цель — найти сведения о событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны в нашем регионе, но которые не имеют широкой известности. Все знают, что в Челябинске выпускали танки и «катюши», в Магнитогорске — броню и снаряды. Одним из знаменитых формирований является Уральский добровольческий танковый корпус. Танковая колонна «Челябинские колхозники» помогла освободить Сталинград, окружив группировку противника. Первая боевая машина этого эшелона стоит как памятник на Мамаевом кургане.

И мы нашли 80 малоизвестных фактов, которые публиковали каждый день в течение почти трех месяцев. Оказалось, что вместе со всей страной регион готовился к войне: на предприятиях проверяли мобилизационные задания, в городах выбирали места размещения госпиталей и обустраивали их, формировались новые воинские части.

Восхитили трудовые подвиги тыловиков. В Челябинске трубопрокатный завод построили всего за пять месяцев, а металлургический комбинат — за девять. Во второй год войны запустили троллейбусное движение. Возле Кыштыма оперативно возвели графитовый комбинат, который заместил потерянное предприятие в европейской части СССР. Есть даже история, как 11‑летний мальчик героически спас это производство от остановки. Магнитогорский металлургический комбинат в сжатые сроки начал прокат броневой стали и запустил крупнейшую в стране домну. Челябинский тракторный завод быстро улучшил выпуск танковых гусениц и создавал собственные боевые машины. ТЭЦ города за годы войны стала одной из мощнейших в Советском Союзе. В областном центре запустили новое для региона ткацкое производство.





Мы обнаружили и жуткие истории. Погибших с проходящих через Челябинск поездов хоронили в братских могилах. Судя по рассекреченным документам, случались крушения поездов, и некоторые — с жертвами. Из-за голода южноуральцы собирали урожай, который зимовал под снегом, и массово травились, в муках умирая от белокровия. По воле случая в Челябинске спасли от смерти истощенного юношу, и после войны он стал режиссером.

Выяснилось, что Челябинская область помогала восстанавливать разрушенные захватчиками территории — Донбасс и Курскую область. Несмотря на тяжелые условия, южноуральцы заботились о семьях фронтовиков и отправляли солдатам-землякам подарки. В годы войны в Челябинске привели в порядок большое здание драмтеатра, а еще открыли детский парк и несколько кинотеатров и даже собрали Народный хор. Долгожданную Победу на Южном Урале праздновали целых два дня.

Наш проект объединил множество самых разных историй. Но это, конечно же, далеко не все, о чем можно и нужно рассказать. Мы продолжаем находить увлекательные и малоизвестные факты, захватывающие моменты Великой Отечественной войны. В этом году ИА «Первое областное» рассказало о том, как челябинцы участвовали в освобождениях Ленинграда и Сталинграда, о создании монумента «Тыл — фронту» в Магнитогорске, о том, как в Челябинске дважды открывали Вечный огонь.