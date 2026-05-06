Монумент «Тыл — фронту» возвели на краю Европы, сохранив в нем много символов и дат

Это часть не только триптиха, но и металлургического цикла

Магнитогорск прочно ассоциируется с мощью отечественной металлургии и подвигами тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Каждый второй танк и каждый третий снаряд были изготовлены из магнитогорской стали. Огромный вклад в Победу внесли магнитогорские труженики тыла. В материале информагентства — новые факты и забытые подробности о местном колоссе.

Город вошел в число первых, кто получил право носить звание «Город трудовой доблести». Одна из главных визитных карточек Магнитогорска — памятник «Тыл — фронту». Скульптура, отлитая из бронзы в Ленинграде, была установлена в 1979 году — в год 50-летия города. Скульптор — Лев Головницкий, архитектор — Яков Белопольский. «Тыл — фронту» стал одним из первых крупнейших памятников в СССР, посвященных подвигу тружеников тыла. Он возвышается на берегу реки Урал, и с уверенностью можно говорить, что стоит на краю Европы. Специально для него отсыпали 18-метровую искусственную насыпь.





Памятник считают первой частью триптиха, в который вошли «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.

Скульптурная композиция представляет собой две фигуры — рабочего, который смотрит на восток, на Магнитогорский металлургический комбинат, и воина, взгляд которого устремлен на запад. Рабочий передает воину меч, который был выплавлен из юбилейной, 500-миллионной тонны руды.

«Когда я провожу экскурсию для наших гостей, специально начинаю рассказ с наших городских курантов. Высота часов — 29 метров. И каково удивление людей, когда потом они видят величественный памятник. В сравнении с курантами он кажется огромным. Но его высота — всего 15 метров. Настолько в нашей русской душе вызывает уважение не только подвиг солдат, но и рабочих, что для нас он представляется гораздо выше», — комментирует главный специалист отдела предпринимательства и туризма управления экономики и инвестиций администрации города Петр Елизаров.





А еще, по словам Петра Елизарова, есть мнение, что архитектурная композиция городской территории от проспекта Карла Маркса до памятника «Тыл — фронту» имеет единую концепцию и похожа на металлургический цикл.

«Высокая башня с часами — куранты — это домна. Здание администрации города с двумя внутренними дворами — двухванная мартеновская печь. От здания к памятнику идет аллея, которую можно сравнить с прокатом. Сама скульптура — это конечная заготовка», — рассказывает Петр.



В мемориальный комплекс входят Вечный огонь, который выполнен в виде цветка-звезды из карельского гранита, плиты с именами почти 14 тысяч магнитогорцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и чугунные барельефы с именами Героев Советского Союза — уроженцев Магнитогорска. Кстати, цветок выполнен из красно-коричневого гранита, его доставляли из Карелии — единственного месторождения такого материала в России. Тем же гранитом облицован мавзолей Ленина на Красной площади. Глыбы по 26–27 тонн везли по железной дороге. Заключенные распиливали сверхтвердый камень. Руководил инженер-механик Анатолий Игнатенко с изобретением — уникальной канатной пилой. Она прошла испытания на Саянском хребте (перепиливала горы «пятиэтажной» высоты) и в 2001 году резала затонувший атомоход «Курск». За Вечным огнем замурована капсула с письмом-наказом к жителям 2029 года.







Сегодня памятник, установленный в парке у Вечного огня в Магнитогорске, является объектом культурного наследия федерального значения и одной из значимых городских достопримечательностей. У подножия композиции расположена сцена из почти сотни ступеней, по строению напоминающая амфитеатр. В значимые для Магнитогорска даты здесь собираются тысячи жителей и гостей города.