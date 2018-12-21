/ Евгений Малкин показал, как правильно упаковывать подарки

Нападающий стал преподавателем в рождественском видеоролике команды.

Милый видеоролик в канун рождества снял клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Хоккеисты команды, одетые в праздничные наряды, приглашают всех посетить рождественские уроки. Серия видеороликов опубликована в «Инстаграме» «Пингвинов».

Добро пожаловать на праздник! Класс, где хоккеисты в роли учителей, и никто не получит «5». — гласит подпись.

В одном из роликов «засветился» форвард Евгений Малкин. Хоккеист стал преподавателем урока по правильному упаковыванию рождественских подарков. Результаты учеников не впечатлили Малкина. Голос за кадром сказал, что они «Не соответствовали стандартам Джино».