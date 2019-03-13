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/ Евгений Малкин набрал тысячное очко в НХЛ

Евгений Малкин набрал тысячное очко в НХЛ

Форвард стал 88-м игроком в истории лиги, которому покорилось данное достижение.
сегодня в 12:03
  |  Хоккей

Значимым для российского хоккеиста Евгения Малкина получился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который прошел сегодня, 13 марта, ночью. Уроженец Магнитогорска набрал 1000 очков за время выступления в североамериканской лиге.

В игре, которая закончилась победой «Питтсбурга» со счетом 5:3 Евгений Малкин отметился результативной передачей. В конце второго периода, при счете 2:2, форвард, с левого круга вбрасывания отдал пас на Фила Кессела, который в свою очередь ассистировал Сидни Кросби.

32-летнему россиянину покорилась отметка в 1000 результативных баллов за 848 игр. Всего в активе россиянина 391 гол и 609 передач. Отметим, что Евгений Малкин стал 88 игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Сам игрок рассказал, что в последние пару недель переживал из-за того, что долго не мог добраться до этой отметки.

Вот она — тысяча. Можно дышать нормально. Я благодарен партнерам. Для меня и моей семьи это особенный день. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Очень здорово сейчас быть здесь и победить «Вашингтон». Для меня это особенный день. Ну, получилось не очень красиво — две передачи… Я бы хотел забить. Хотя, по большому счету, конечно, не так уж и важно… Это же 1000 очков, сумасшедшее число. Я вырос в маленьком городе и никогда не мог помыслить, что буду играть в НХЛ и наберу тут 1000 очков. Для моего родного города сегодня тоже особенный день. — сказал Евгений Малкин.

Отметим, что по итогам матча нападающий стал первой звездой матча и третьей звездой игрового дня. В 64-х матчах этого сезона в активе Евгения Малкина 70 баллов за результативность.

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