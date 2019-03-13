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/ Родители Евгения Малкина поздравили хоккеиста с тысячным набранным баллом в НХЛ

Родители Евгения Малкина поздравили хоккеиста с тысячным набранным баллом в НХЛ

Форвард стал первым южноуральцем, которому покорилась данная отметка.
сегодня в 16:38
  |  Хоккей

Родители нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир и Наталья написали открытое письмо сыну, поздравив игрока с 1000-м очком в Национальной Хоккейной Лиге. Данное достижение форвард установил в ночь на 13 марта, во время игры «Питтсбурга» против «Вашингтона».

В своем обращении родители хоккеиста вспоминают, как Евгений Малкин впервые в три года встал на коньки. По словам Владимира и Натальи, тогда они даже не могли представить, что их сын наберет 1000 очков в НХЛ.

Помнишь тот каток, который находился в квартале от нас? Мужики заливают лед, закрывают электрощиток на замок. Отец же край ломиком отгибал, чтобы со светом кататься. А ты рядом бежал: «Папа-папа, я с тобой пойду! Посмотрю, как ты ящик будешь ломать!» Тот каток тебе очень многое дал, сколько лет мы там занимались. Там ты играть научился. А теперь вместо того катка — асфальтовая стоянка для автомашин. Мы знаем, какой ты мастер. Видение площадки, разнообразные голы. В одиночку можешь обыграть чужую команду и забить. Таких хоккеистов, как ты, почти нет. И мы так говорим не потому, что твои родители. Мы же понимаем толк в игроках, кто — огромный талант. — цитирует родителей Евгения Малкина официальный сайт НХЛ.

Вспомнили родители форварда и еще одно его немаловажное качество — доброту. Как вспоминают Владимир и Наталья, только узнав о случившейся 31 декабря трагедии, Евгений Малкин сразу же связался с родителями.

Ты сам об этом никогда не расскажешь. Но едва узнал о беде, то сразу нам позвонил: «Мама-папа, на какой счет перевести? Узнайте срочно!» И отправил четыре миллиона рублей. Потом на матч НХЛ вышел в коньках с надписью: «Магнитка, я с тобой!». — пишут родители хоккеиста.

Напомним, 32-летнему россиянину покорилась отметка в 1000 результативных баллов за 848 игр. Всего на счету россиянина 391 гол и 609 передач. Евгений Малкин стал 88 игроком в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка. Сам игрок рассказал, что в последние пару недель переживал из-за того, что долго не мог добраться до этой отметки.

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