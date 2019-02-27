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/ Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Коламбус»

Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Коламбус»

Россиянин набрал 994-е очко в НХЛ.
сегодня в 12:14
  |  Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» благодаря голу Евгения Малкина одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс». Шайба россиянина, забитая в начале второго периода, стала победной.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отличился при счете 2:0 в пользу «Питтсбурга». Во время атаки «Пингвинов» Евгений Малкин подхватил шайбу у дальнего борта и мощным кистевым броском сделал счет 3:0 в пользу своей команды. Отметим, что перед тем, как залететь в ворота вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского, шайба отрикошетила от защитника Сэта Джонса.

Отличился в этой игре и другой уроженец Челябинской области, нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. На счету коркинца голевая передача в середине второго периода. «Хлебушек» бросал по воротам Мэтта Мюррея. Голкипер «Питтсбурга» отбил шайбу, но ее подхватил Кэм Аткинсон, который и стал автором гола.

В итоге встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга». Для Евгения Малкина забитый гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Эта отметка была достигнута форвардом в 11-й раз за карьеру, а по количеству таких сезонов магнитогорец сравнялся с Вячеславом Козловым. На счету Малкина в НХЛ 994 очка в 841 матче лиги. Нападающему осталось 6 баллов до отметки в 1000 очков.

В этой игре у Евгения Малкина показатель полезности «+2» и 3 броска в створ ворот за 19 минут и 58 секунд на льду. У Артемия Панарина результативный пас, 2 блок-шота и показатель полезности «-3» за 21 минуту и 53 секунды игрового времени. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

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