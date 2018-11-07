Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.99 +0.41 75.32 +0.33
Челябинск
сейчас
 
0 °C
завтра
 
+1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»

Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»

Форму игрока также оценил и партнер по команде.
сегодня в 19:38
  |  Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан положительно оценил подготовку российского форварда Евгения Малкина к текущему чемпионату НХЛ. Специалист отметил, что Малкин очень много работал прошедшим летом.

У него было больше времени, и он посвятил его тренировкам. За все время, что я работаю в команде, я еще никогда не видел его в такой форме. За счет этого он выдерживает высочайший темп в каждой игре, и продолжает работать над собой, чтобы не сбавлять обороты. Он очень много времени летом посвятил фитнесу. Надо отдать ему должное. — сказал Майк Салливан.

Также положительную оценку игроку дал другой форвард «Пингвинов» Патрик Хернквист.

Он замечательно катит. Кажется, что шайба сама к нему летит. В основе этого лежит уверенность в себе и в том, что он сможет выбраться из любой ситуации. Он просто летает по площадке. — отметил шведский игрок.

Отметим, в этом сезоне Евгений Малкин провел 13 матчей. На счету воспитанника «Магнитки» 7 голов и 13 передач и 10 штрафных минут.

Хоккей
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
17.10.2018
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
Хоккей
Три передачи Евгения Малкина помогли «Пингвинам» обыграть «Золотых рыцарей»
12.10.2018
Три передачи Евгения Малкина помогли «Пингвинам» обыграть «Золотых рыцарей»
Хоккей
«Питтсбург» Малкина оказался сильнее «Вашингтона» Кузнецова
05.10.2018
«Питтсбург» Малкина оказался сильнее «Вашингтона» Кузнецова
Общество
Евгений Малкин и Сергей Гончар «обескуражили» тяжело травмированного фаната. Видео
  
27.09.2018
Евгений Малкин и Сергей Гончар «обескуражили» тяжело травмированного фаната. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона
  
сегодня в 20:04
У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона
Происшествия
Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе
сегодня в 19:47
Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе
Общество
Дикая лиса гуляла на территории ЧКПЗ и попала на видео
  
сегодня в 19:43
Дикая лиса гуляла на территории ЧКПЗ и попала на видео
Хоккей
Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»
сегодня в 19:38
Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»
Общество
Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку
  
сегодня в 17:42
Инспекторы ГИБДД остановили небезопасную маршрутку и отправили ее на стоянку
Хоккей
Валерий Ничушкин: «Возвращение немного не задалось, хотелось начать получше»
сегодня в 17:39
Валерий Ничушкин: «Возвращение немного не задалось, хотелось начать получше»
Хоккей
Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели
сегодня в 17:31
Голкипер «Металлурга» признан лучшим вратарем недели
Общество
Зарплаты врачей Челябинской области выросли
сегодня в 17:23
Зарплаты врачей Челябинской области выросли
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6