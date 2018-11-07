/ Майк Салливан: «Надо отдать Евгению Малкину должное. Он очень много времени посвятил фитнесу»

Форму игрока также оценил и партнер по команде.

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан положительно оценил подготовку российского форварда Евгения Малкина к текущему чемпионату НХЛ. Специалист отметил, что Малкин очень много работал прошедшим летом.

У него было больше времени, и он посвятил его тренировкам. За все время, что я работаю в команде, я еще никогда не видел его в такой форме. За счет этого он выдерживает высочайший темп в каждой игре, и продолжает работать над собой, чтобы не сбавлять обороты. Он очень много времени летом посвятил фитнесу. Надо отдать ему должное. — сказал Майк Салливан.

Также положительную оценку игроку дал другой форвард «Пингвинов» Патрик Хернквист.

Он замечательно катит. Кажется, что шайба сама к нему летит. В основе этого лежит уверенность в себе и в том, что он сможет выбраться из любой ситуации. Он просто летает по площадке. — отметил шведский игрок.

Отметим, в этом сезоне Евгений Малкин провел 13 матчей. На счету воспитанника «Магнитки» 7 голов и 13 передач и 10 штрафных минут.