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Маленькую Лилу родила челябинская львица Лола

Хищница стала мамой впервые.
сегодня в 19:48
  |  Общество

10 мая спасенная челябинским зоозащитником львица Лола родила первенца. Малыш появился на свет в крымском парке львов «Тайган», куда челябинскую хищницу отправили на ПМЖ. Новостью о радостном событии поделился руководитель парка.

Лола родила малышку Лилу на радость нам: папе Олегу и папе Карену! Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно. Сегодня мы отправились к ним в гости. На страже стоял лев Мирон, друг Лолы, с другой стороны свою семью охранял папа Марсель. У него малышка Лилу тоже первый «ребенок». – рассказал сайту «Первый областной» директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков. 

Хищница и новорожденный начали принимать гостей через пару дней после родов. Львица Лола при появлении человека стала метаться по вольеру, но позволила взять на руки своего малыша. Так удалось сделать первый снимок нового обитателя парка львов.  

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