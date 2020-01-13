«Такого вы ещё не слышали»: у челябинской львицы говорящие малыши

Удивительные звуки издают детёныши знаменитой Лолы в Крыму.

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«Тайган» — особенный парк львов, и хищники там обитают необыкновенные. Например, челябинская львица Лола и её малыши. Гости парка запечатлели на видео «разговоры» между мамой и детёнышами, и, надо признать, ролик получился удивительным.

Так, судя по видео, малыши забегают в свой дом после игр на свежем воздухе и начинают бегать вокруг Лолы и разговаривать с ней. Звуки, которые издают львята, впечатляют — дикое мяуканье вместе с рычанием и умиляет, и пробирает до мурашек. В восторге остались пользователи социальный сетей.

«Никогда не слышала львят, такие милашки! Спасибо „Тайгану“ и его сотрудникам за такую возможность!»— написал один из комментаторов.

Другие пользователи сразу заметили, какой примерной мамой стала Лола. Раньше, ещё будучи совсем молодой львицей, она была уж очень игривой и неспокойной, а когда родила своего первого малыша, даже не признавала его. Сейчас ситуация полностью изменилась, и материнскому инстинкту Лолы можно только позавидовать.

Напомним, ранее Лола жила в Сатке у одного из местных предпринимателей, но после реконструкции зверинца животное решили усыплять. В ситуацию вмешался челябинский зоозащитник и основатель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян: он приютил Лолу, вылечил, а затем перевёз её в крымский сафари-парк.