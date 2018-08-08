/ «Вот уж ревнивая». Челябинская львица Лола приняла гостей в День кошек

Хищница отгоняет своих львов от людей.

Сотрудники крымского зоопарка, где сейчас находится челябинская львица Лола, показали хищницу в День кошек. Она вернулась к своему прайду после появления маленького львенка. Лола обитает в одном вольере с двумя львами — Марселем и Лионом. Один из них раньше стал папой. Директор «Тайгана» проведал хищницу и поделился роликом в социальных сетях. Любимая кошка Карена Даллакяна просит внимания и «отгоняет» своих сожителей от людей.

Обычно у львов прайды-семьи состоят из одного льва и нескольких самок. Только в прайде челябинской львицы Лолы одна львица держит возле своего хвоста двух львов Марселя и Мирона. И не просто держит, а еще и крутит ими как ей заблагорассудится. Это была бы не Лола, если дала пообщаться. Вот уж ревнивая кошка. — делится сотрудница парка «Тайган Татьяна Алексагина.

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Напомним, ранее большая кошка впервые стала мамой. Львица в неволе родила маленькую Лилу. Хищница восстанавливалась после родов в отдельном вольере. За состоянием обеих следили сотрудники крымского парка львов «Тайган».