/ Южноуральские студенты стали лучшими на международных соревнованиях

Состязания состоялись в Тюмени.

Восемь студентов из Челябинской области приняли участия в финале XI международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» в Тюмени. Два человека из Челябинской области стали призерами. Всего за победу боролись более 350 человек, которые в ходе отборочных испытаний стали лучшими.

В числе финалистов — студенты и выпускники колледжей и вузов России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины. Чтобы пройти в финал, участники соревнований в течение учебного года успешно демонстрировали свой высокий уровень владения информационными технологиями, выполняя различные теоретические и практические задания, разработанные работодателями. — пояснили в правительстве региона.

Олимпиада «IT-Планета» — одно из самых масштабных соревнований в области информационных технологий, учрежденных в России.