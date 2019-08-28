Мальчика, сбитого на переходе в Челябинске, перевели из реанимации

Состояние ребенка стабилизировалось.

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8-летний мальчик, которого сбил автомобиль на улице Кирова 19 августа, выписан из реанимации. Ранее он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и перенес несколько оперативных вмешательств.

«Сейчас ребенок находится в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили сайту «Первый областной» в детской областной больнице.

Напомним, что авария произошла, когда автомобиль из третьего ряда не остановился перед пешеходным переходом, на котором находился ребенок. Машина сбила мальчика и протащила по земле около 20 метров. Ребенка доставили в больницу с множественными травмами.

После происшествия в мэрии Челябинска приняли решение установить на переходе светофор. Его планируют смонтировать в следующем году.

Сейчас на месте аварии уже появился «лежачий полицейский», а также был установлен знак ограничения максимальной скорости — 40 километров в час. Об этом челябинцы пишут в соцсетях.